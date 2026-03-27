Тренер московского «Динамо» рассказал, как удалось победить «Динамо-Ак Барс»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Сергей Сикачёв прокомментировал победу команды в третьем матче полуфинальной серии с «Динамо-Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:22, 22:25, 18:25, 25:16, 15:9).

«Девчонки молодцы! Сыграли очень хорошо, с большим желанием в защите. Сегодня игра в защите была одним из переломных моментов. Все хорошо подавали, были гипермотивированы, заряжены на победу. Те, кто выходил на замену, помогали, это и Лиза Лукьянова. Наташа Гончарова чётко отработала. Серия продолжается, будем бороться.

Что изменили по сравнению с двумя неудачными матчами в Казани? Мы выполнили свою установку, сыграли почище. В играх в Казани у нас многое не получалось. Возможно, волнение сказывалось, где-то не везло. Но и Казань играла супер, это очень хорошая команда. С ними не так легко играть. Это, наверное, самая мощная команда по блоку и по разбору на блоке», – приводит слова Сикачёва пресс-служба ВФВ на официальном сайте.