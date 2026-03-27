Блокирующая «Динамо-Ак Барс» — о поражении: «Динамо» перестроило свою игру

Центральная блокирующая «Динамо-Ак Барс» Таисия Коновалова прокомментировала поражение в третьем матче полуфинальной серии с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:22, 22:25, 18:25, 25:16, 15:9) в пользу столичного клуба.

«Не могу сказать, что мы играли плохо. Мы играли хуже, чем мы можем. Хочу отметить, что московское «Динамо» перестроило свою игру. А мы как будто остались на прежнем уровне и не смогли переломить ход матча.

Было ли у соперниц больше эмоций? Может быть, да. Но они в целом всегда достаточно эмоциональны. У «Динамо» есть такие игроки, как Анна Подкопаева, которая заводит команду. Она энерджайзер. Возможно, нам где-то не хватило сил, чтобы вытащить из себя эти эмоции. Эмоционально Москва действительно была лучше», – приводит слова Коноваловой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.