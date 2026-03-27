Блокирующая «Динамо-Ак Барс» — о поражении: «Динамо» перестроило свою игру

Блокирующая «Динамо-Ак Барс» — о поражении: «Динамо» перестроило свою игру
Центральная блокирующая «Динамо-Ак Барс» Таисия Коновалова прокомментировала поражение в третьем матче полуфинальной серии с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:22, 22:25, 18:25, 25:16, 15:9) в пользу столичного клуба.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 3-й матч
26 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо-Ак Барс
Казань
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

«Не могу сказать, что мы играли плохо. Мы играли хуже, чем мы можем. Хочу отметить, что московское «Динамо» перестроило свою игру. А мы как будто остались на прежнем уровне и не смогли переломить ход матча.

Было ли у соперниц больше эмоций? Может быть, да. Но они в целом всегда достаточно эмоциональны. У «Динамо» есть такие игроки, как Анна Подкопаева, которая заводит команду. Она энерджайзер. Возможно, нам где-то не хватило сил, чтобы вытащить из себя эти эмоции. Эмоционально Москва действительно была лучше», – приводит слова Коноваловой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

