Расписание матчей 1/4 финала мужской Суперлиги на 28 марта

Сегодня, 28 марта, продолжится раунд плей-офф мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня пройдут матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Суперлига — 2025/2026, мужчины. Плей-офф. 1/4 финала. Расписание матчей на 28 марта (время московское):

12:00. «Енисей» Красноярск — «Зенит» Санкт-Петербург. Счёт в серии – 0-1;

15:00. «Нова» Новокуйбышевск — «Зенит-Казань» Казань. Счёт в серии – 0-1;

18:00. «Белогорье» Белгород — «Локомотив» Новосибирск. Счёт в серии – 0-1;

19:00. «Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Динамо» Москва. Счёт в серии – 0-1.

В полуфинальную стадию плей-офф Суперлиги-2025/2026 выходят команды, одержавшие по две победы в четвертьфинальных сериях.

Предварительный этап Суперлиги-2025/2026 завершился 14 марта 2026 года. По итогам предварительного раунда напрямую в плей-офф вышли: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Зенит-Казань» (Казань), «Локомотив» (Новосибирск), «Динамо» (Москва). «Енисей» (Красноярск), «Нова» (Новокуйбышевск), «Белогорье» (Белгород) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) стали участниками четвертьфинала после победы в квалификационных матчах.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).