Волейболисты «Зенита» СПб выиграли серию у «Енисея» и вышли в полуфинал Суперлиги

Волейболисты «Зенита» (Санкт-Петербург) вышли в полуфинал чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги, обыграв «Енисей» во втором матче четвертьфинальной серии турнира. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 21:25, 25:14, 25:20).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Четвертьфинал (серия до двух побед):

«Зенит» Санкт-Петербург – «Енисей» Красноярск — 3:1 (25:23, 21:25, 25:14, 25:20). Счёт в серии – 2:0.

Предварительный этап Суперлиги-2025/2026 завершился 14 марта 2026 года. По итогам предварительного раунда напрямую в плей-офф вышли: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Зенит-Казань» (Казань), «Локомотив» (Новосибирск), «Динамо» (Москва). «Енисей» (Красноярск), «Нова» (Новокуйбышевск), «Белогорье» (Белгород) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) стали участниками четвертьфинала после победы в квалификационных матчах.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).