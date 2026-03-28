«Зенит-Казань» выиграл второй матч серии плей-офф у «Новы» и вышел в 1/2 финала Суперлиги

Волейболисты клуба «Зенит-Казань» вышли в полуфинал чемпионата России среди команд Суперлиги сезона-2025/2026, обыграв «Нову» из Новокуйбышевска во втором матче четвертьфинальной серии турнира. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:20).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
28 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
НОВА: Съемщиков, Лобызенко, Зубов, Данилов, Падо, Савин, Заступов, Ерёмин, Терентьев, Сафонов, Перич, Полочанин, Шкулявичус, Шалдыбин
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Четвертьфинальная серия (до двух побед):

«Зенит-Казань» Казань – «Нова» Новокуйбышевск — 3:0 (25:19, 25:19, 25:20). Счёт в серии – 2:0.

Предварительный этап Суперлиги-2025/2026 завершился 14 марта 2026 года. По его итогам напрямую в плей-офф вышли: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Зенит-Казань» (Казань), «Локомотив» (Новосибирск), «Динамо» (Москва). «Енисей» (Красноярск), «Нова» (Новокуйбышевск), «Белогорье» (Белгород) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) стали участниками четвертьфинала после победы в квалификационных матчах.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Сетка плей-офф Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
