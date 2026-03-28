Тренер «Зенита-Казань» Вербов: рад, что получилось добиться результата и дать этот ритм

Тренер «Зенита-Казань» Вербов: рад, что получилось добиться результата и дать этот ритм
Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов высказался о результатах команды в плей-офф Суперлиги-2025/2026. Сегодня, 28 марта, волейболисты клуба «Зенит-Казань» вышли в полуфинал, обыграв «Нову» из Новокуйбышевска во втором матче четвертьфинальной серии турнира. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:20).

«Ротация состава по ходу матча была запланирована, потому что одной шестёркой вряд ли получится весь плей-офф провести, последние месяцы. Слишком много игр, слишком они тяжёлые.

Поэтому нам нужна помощь всех, чтобы они могли ощутить, понюхать этого пороха плей-офф. Дражена Лубурича тоже хотелось бы посмотреть в деле, но у него небольшая проблема с коленом, мы его бережём. Понятно, что у него много опыта, но ему тоже хотелось оказаться на площадке, прочувствовать это.

Санти [Данани] давно не играл, Андрюшка Сурмачевский тоже, он играл конечно последние матчи регулярки, но понятно, одно дело — ничего не решающие игры, другое дело — сейчас, которые имеют значение.

Тёма Вольвич тоже последние 20 дней не играл. Понятно, что у него суперопыт, но поймать этот ритм тоже важно.

Рад, что получилось добиться результата и дать этот ритм. Слишком большой перерыв от лёгкой первой игры к тяжёлой первой полуфинальной. Поэтому постарались совместить приятное с полезным», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.

