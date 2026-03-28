«Динамо-Ак Барс» вышло в финал Суперлиги после победы над московским «Динамо»

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» Казань обыграл команду «Динамо» из Москвы в четвёртом матче 1/2 плей-офф женской Суперлиги-2025/2026. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 0:3 (17:25, 11:25, 13:25) в пользу гостей.

Благодаря победе в этом матче казанская команда вышла в финал женской Суперлиги.

Четвертьфинальные серии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершились 16 марта 2026 года. По их результатам в 1/2 финала вышли «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо» (Москва). Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».