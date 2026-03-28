«Динамо-Ак Барс» вышло в финал Суперлиги после победы над московским «Динамо»
Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» Казань обыграл команду «Динамо» из Москвы в четвёртом матче 1/2 плей-офф женской Суперлиги-2025/2026. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 0:3 (17:25, 11:25, 13:25) в пользу гостей.
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 4-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Благодаря победе в этом матче казанская команда вышла в финал женской Суперлиги.
Четвертьфинальные серии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершились 16 марта 2026 года. По их результатам в 1/2 финала вышли «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо» (Москва). Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».
