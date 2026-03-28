Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Белогорье» всухую одолело «Локомотив» в матче 1/4 финала Суперлиги

Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» одержал сухую победу над новосибирским «Локомотивом» в матче 1/4 финала Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев (25:20, 25:20, 25:21).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
28 марта 2026, суббота. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
Локомотив
Новосибирск
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

В первом матче четвертьфинала между командами победу одержал «Локомотив» (1:3).

Предварительный этап Суперлиги-2025/2026 завершился 14 марта 2026 года. По его итогам напрямую в плей-офф вышли: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Зенит-Казань» (Казань), «Локомотив» (Новосибирск), «Динамо» (Москва). «Енисей» (Красноярск), «Нова» (Новокуйбышевск), «Белогорье» (Белгород) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) стали участниками четвертьфинала после победы в квалификационных матчах.

Турнирная таблица плей-офф мужской Суперлиги
Материалы по теме
«Поплатились за вальяжные улыбочки». Как прошли первые матчи 1/4 финала мужской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android