«Белогорье» всухую одолело «Локомотив» в матче 1/4 финала Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» одержал сухую победу над новосибирским «Локомотивом» в матче 1/4 финала Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев (25:20, 25:20, 25:21).

В первом матче четвертьфинала между командами победу одержал «Локомотив» (1:3).

Предварительный этап Суперлиги-2025/2026 завершился 14 марта 2026 года. По его итогам напрямую в плей-офф вышли: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Зенит-Казань» (Казань), «Локомотив» (Новосибирск), «Динамо» (Москва). «Енисей» (Красноярск), «Нова» (Новокуйбышевск), «Белогорье» (Белгород) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) стали участниками четвертьфинала после победы в квалификационных матчах.