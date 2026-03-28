Московское «Динамо» вышло в полуфинал Суперлиги, обыграв «Динамо-ЛО»

Мужской волейбольный клуб «Динамо» Москва в пяти партиях обыграл «Динамо» из Ленинградской области в матче четвертьфинале мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча, которая прошла в городе Сосновый Бор, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей из Москвы (25:20, 33:35, 22:25, 28:26, 15:13).

Первый матч между командами завершился также победой московского клуба со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:19). Таким образом, столичное «Динамо» становится полуфиналистом Суперлиги текущего сезона.

Предварительный этап Суперлиги-2025/2026 завершился 14 марта 2026 года. По его итогам напрямую в плей-офф вышли: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Зенит-Казань» (Казань), «Локомотив» (Новосибирск), «Динамо» (Москва). «Енисей» (Красноярск), «Нова» (Новокуйбышевск), «Белогорье» (Белгород) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) стали участниками четвертьфинала после победы в квалификационных матчах.