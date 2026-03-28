Московское «Динамо» вышло в полуфинал Суперлиги, обыграв «Динамо-ЛО»
Мужской волейбольный клуб «Динамо» Москва в пяти партиях обыграл «Динамо» из Ленинградской области в матче четвертьфинале мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча, которая прошла в городе Сосновый Бор, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей из Москвы (25:20, 33:35, 22:25, 28:26, 15:13).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
28 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Васни, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Первый матч между командами завершился также победой московского клуба со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:19). Таким образом, столичное «Динамо» становится полуфиналистом Суперлиги текущего сезона.

Предварительный этап Суперлиги-2025/2026 завершился 14 марта 2026 года. По его итогам напрямую в плей-офф вышли: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Зенит-Казань» (Казань), «Локомотив» (Новосибирск), «Динамо» (Москва). «Енисей» (Красноярск), «Нова» (Новокуйбышевск), «Белогорье» (Белгород) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) стали участниками четвертьфинала после победы в квалификационных матчах.

Турнирная таблица плей-офф мужской Суперлиги
«Поплатились за вальяжные улыбочки». Как прошли первые матчи 1/4 финала мужской Суперлиги
