Результаты матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу 28 марта

Результаты матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу 28 марта
Сегодня, 28 марта, продолжился четвертьфинальный раунд плей-офф мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Волейбол. Суперлига, мужчины. Плей-офф, 1/4 финала. Результаты матчей 28 марта:

  • «Енисей» Красноярск — «Зенит» Санкт-Петербург — 1:3 (23:25, 25:21, 14:25, 20:25).
  • «Нова» Новокуйбышевск — «Зенит-Казань» — 0:3 (19:25, 19:25, 20:25).
  • «Белогорье» Белгород — «Локомотив» Новосибирск — 3:0 (25:20, 25:20, 25:21);
  • «Динамо-ЛО» — «Динамо» Москва — 2:3 (20:25, 35:33, 25:22, 26:28, 13:15).
«Поплатились за вальяжные улыбочки». Как прошли первые матчи 1/4 финала мужской Суперлиги
