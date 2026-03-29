Зоран Терзич оценил игру «Динамо-Ак Барс» в последнем матче полуфинала чемпионата России

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал победу в последней игре в рамках полуфинальной серии с московским «Динамо», которая позволила команде выйти в финал чемпионата России. Матч завершился со счётом 3:0 (25:17, 25:11, 25:13).

«Сегодня мы сыграли намного лучше, чем в предыдущем матче. Мы с самого начала играли хорошо на подаче, в защите, в доигровке, поэтому сегодня уже не было такого количества блокирования со стороны «Динамо».

Очень обидное поражение мы потерпели два дня назад. Но московское «Динамо» – очень хорошая команда, невозможно всегда побеждать их. Мы больше опасались, что снова проиграем, чем думали про саму игру. Хотели показать свою лучшую игру, и, думаю, мы были близки к этому сегодня», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.