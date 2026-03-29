«Мы можем ещё взять медали». Диагональная «Динамо» — о поражении в полуфинале ЧР
Диагональная московского «Динамо» Елизавета Лукьянова прокомментировала поражение команды в борьбе за финал женского чемпионата России. Со счётом 3:1 победу в полуфинальной серии одержало «Динамо-Ак Барс».

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 4-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

«Не могу сказать, что сыграли удовлетворительно. Результат на табло – 0:3. Мы не справились с установкой на игру, не доработали в атаке, на подаче, приёме. Мы не сдаёмся, впереди ещё матчи за третье место. Мы можем ещё взять медали.

Мы были очень настроены, победа в третьем матче внушила и нам дополнительную надежду, и нашим болельщикам. Но сегодня, увы, мы не доработали.

Мы профессиональные спортсмены и должны как можно скорее забыть негативные моменты полуфинальной серии. Бронза – это тоже медали, достойное место в чемпионате. Мы будем бороться!» – приводит слова Лукьяновой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

