«Мы можем ещё взять медали». Диагональная «Динамо» — о поражении в полуфинале ЧР

Диагональная московского «Динамо» Елизавета Лукьянова прокомментировала поражение команды в борьбе за финал женского чемпионата России. Со счётом 3:1 победу в полуфинальной серии одержало «Динамо-Ак Барс».

«Не могу сказать, что сыграли удовлетворительно. Результат на табло – 0:3. Мы не справились с установкой на игру, не доработали в атаке, на подаче, приёме. Мы не сдаёмся, впереди ещё матчи за третье место. Мы можем ещё взять медали.

Мы были очень настроены, победа в третьем матче внушила и нам дополнительную надежду, и нашим болельщикам. Но сегодня, увы, мы не доработали.

Мы профессиональные спортсмены и должны как можно скорее забыть негативные моменты полуфинальной серии. Бронза – это тоже медали, достойное место в чемпионате. Мы будем бороться!» – приводит слова Лукьяновой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.