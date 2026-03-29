Все новости
Константинов объяснил, почему «Локомотив» всухую проиграл «Белогорью»

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов объяснил, почему его команда всухую проиграла «Белогорью» во втором матче 1/4 финала мужского чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
28 марта 2026, суббота. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
Локомотив
Новосибирск
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«В первую очередь надо отдать заслуженное «Белогорью». Основная разница – с каким настроем и мотивацией сыграли. Сегодня Белгород с первого и до последнего очка больше хотел выиграть эту игру. Это было видно на площадке. У нас до конца игры не было ответной реакции на тот настрой и желание, которые были со стороны «Белогорья». Поэтому даже в какие-то моменты, когда мы могли вернуться в игру, мы не воспользовались ими. Наверное, мы думали, что есть еще одна игра в Новосибирске, и это самое неправильное, поэтому такой результат.

И второй момент, я считаю, что сегодня самую большую разницу сделал Порошин. Моменты, когда были сложности в приёме и доигровочные мячи, он исправил и дал своим нападающим максимально удобные передачи. Он повлиял на игру всей команды. Наш блок был катастрофическим. Через него «Белогорье» делало съём, не испытывая затруднения. Двойные минусы, плохие руки, всё от них было в пользу «Белогорья». Поэтому логично, что эти нюансы сказались на результате», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

