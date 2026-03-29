Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Многое послужило катализатором». Тетюхин — о победе «Белогорья» в матче с «Локомотивом»

Комментарии

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин прокомментировал победу своей команды во втором матче четвертьфинальной серии мужского чемпионата России с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
28 марта 2026, суббота. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
Локомотив
Новосибирск
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Многое послужило катализатором. Во-первых, поражение в Новосибирске. Не сказать, что неожиданно для себя проиграли. Конечно, «Локомотив» может выиграть в Новосибирске, это для нас не новость, что они там хорошо играют, хорошо подают. Но уж больно по нам сильно ударило, что получили такую оплеуху, проиграв две партии совсем без борьбы.

Вы представляете, когда люди едут из Белгорода по восемь-девять часов, чтобы посмотреть два, максимум три часа, игру, и вот так же возвращаться обратно – это для них огромной сложности дорога. И сегодня дома перед своей публикой хотелось доказать, что они не зря приезжают, болеют, рвут глотки, переживают. И доказать своим любимым людям, которые приходят смотреть. Сегодня мы получили письма от жён, девушек, всех тех, кто больше всех за нас переживает, видит наши старания и наши жизненные проблемы. Благодаря этим людям сегодня у нас получилось.

Нет эйфории от победы. 3:0 или 3:2 в плей-офф – это одно и то же. Для нас это просто счёт в серии 1-1. Мы договорились с парнями настраиваться только на эту игру и не думать о следующих. Перед игрой в Новосибирске мы будем настраиваться на конкретный матч. Нам нужно будет отдать душу на площадке.

По игре, наверное, Новосибирск сегодня не так чисто играл и не так подавал, как дома. Сегодня мы сами включили подачу и у нас не было такого пресса, как в Новосибирске», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android