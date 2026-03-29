«Многое послужило катализатором». Тетюхин — о победе «Белогорья» в матче с «Локомотивом»

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин прокомментировал победу своей команды во втором матче четвертьфинальной серии мужского чемпионата России с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21).

«Многое послужило катализатором. Во-первых, поражение в Новосибирске. Не сказать, что неожиданно для себя проиграли. Конечно, «Локомотив» может выиграть в Новосибирске, это для нас не новость, что они там хорошо играют, хорошо подают. Но уж больно по нам сильно ударило, что получили такую оплеуху, проиграв две партии совсем без борьбы.

Вы представляете, когда люди едут из Белгорода по восемь-девять часов, чтобы посмотреть два, максимум три часа, игру, и вот так же возвращаться обратно – это для них огромной сложности дорога. И сегодня дома перед своей публикой хотелось доказать, что они не зря приезжают, болеют, рвут глотки, переживают. И доказать своим любимым людям, которые приходят смотреть. Сегодня мы получили письма от жён, девушек, всех тех, кто больше всех за нас переживает, видит наши старания и наши жизненные проблемы. Благодаря этим людям сегодня у нас получилось.

Нет эйфории от победы. 3:0 или 3:2 в плей-офф – это одно и то же. Для нас это просто счёт в серии 1-1. Мы договорились с парнями настраиваться только на эту игру и не думать о следующих. Перед игрой в Новосибирске мы будем настраиваться на конкретный матч. Нам нужно будет отдать душу на площадке.

По игре, наверное, Новосибирск сегодня не так чисто играл и не так подавал, как дома. Сегодня мы сами включили подачу и у нас не было такого пресса, как в Новосибирске», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.