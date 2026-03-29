Брянский — о победе над «Динамо-ЛО» и выходе в полуфинал ЧР: мы с ним долго мучились

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу команды в четвертьфинальной серии мужского чемпионата России с «Динамо-ЛО». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:20, 33:35, 22:25, 28:26, 15:13), общий счёт в серии – 2-0.

«Сегодня было ожидаемо такое сопротивление от Ленинградской области: команда здесь очень цепко играет. Другое дело, что мы сами могли действовать чище в отдельных моментах, но нужно отдать должное сопернику — за счёт нашего брака они вошли в игру.

Дальше было сложно остановить Мурашко, который очень прилично отыграл. Мы с ним долго мучились на краях, он действительно провёл хороший матч. Хорошо они взаимодействовали со связующим. Хочу поздравить свою команду с выходом в полуфинал, работаем дальше», – приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.