Россиянин Молотков стал обладателем Кубка Франции в составе «Парижа»

Волейбольный клуб «Париж», за который выступает 21-летний российский диагональный Василий Молотков, стал победителем мужского Кубка Франции. В финале команда обыграла «Ниццу» со счётом 3:1 (30:28, 25:23, 24:26, 26:24).

В этой встрече россиянин набрал 33 очка, из них четыре на подаче и одно на блоке. Он же провёл последнюю атаку, подав эйс, который и решил исход матча.

Напомним, прошлый сезон россиянин провёл в болгарской «Монтане» на правах аренды, а после завершения чемпионата вернулся в новосибирский «Локомотив», вместе с которым стал обладателем Кубка России — 2025. Молотков – воспитанник новосибирской команды.