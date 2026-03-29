Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Россиянин Молотков стал обладателем Кубка Франции в составе «Парижа»

Комментарии

Волейбольный клуб «Париж», за который выступает 21-летний российский диагональный Василий Молотков, стал победителем мужского Кубка Франции. В финале команда обыграла «Ниццу» со счётом 3:1 (30:28, 25:23, 24:26, 26:24).

В этой встрече россиянин набрал 33 очка, из них четыре на подаче и одно на блоке. Он же провёл последнюю атаку, подав эйс, который и решил исход матча.

Напомним, прошлый сезон россиянин провёл в болгарской «Монтане» на правах аренды, а после завершения чемпионата вернулся в новосибирский «Локомотив», вместе с которым стал обладателем Кубка России — 2025. Молотков – воспитанник новосибирской команды.

Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android