«Были разные варианты в Европе». Марина Маркова рассказала, как попала в турецкую лигу

Российская доигровщица Марина Маркова, выступающая за турецкий волейбольный клуб «Вакифбанк», рассказала, как после учёбы в США и игре за Сиракьюзский университет попала в профессиональную лигу.

«Помню, я завершила свой последний матч за университет Флориды, сижу плачу в раздевалке вместе с девчонками. Тут приходит сообщение: «Здравствуйте, я агент, хотел бы с вами поработать». Но мой тренер по «Сиракьюзу» Леонид Елин знаком с Инессой Коркмаз и уже порекомендовал мне поехать к ней в Турцию. Я уже знала, что буду играть у неё в команде «Муратпаша». Мы пришли к выводу, что мне сначала нужно поиграть за команду, где я смогу получить много игрового времени и опыта. В каком-то крутом клубе я могла оказаться на замене.

На самом деле были разные варианты в Европе, можно было остаться и в Америке, где запускались свои лиги. Несколько знакомых девчонок, с которыми я играла, были в числе организаторов. Но я поехала в Анталью», — приводит слова Марковой «БО Спорт».

