«Я командный диджей». Маркова — о своей роли в турецком «Вакифбанке»

25-летняя российская доигровщица турецкого волейбольного клуба «Вакифбанк» Марина Маркова ответила на вопрос, кто является душой раздевалки в их команде.

«Хм, сложно сказать. Не бывает такого, что определённый человек всё время. Не хочу зазнаваться, но, наверное, чаще я. Обычно у меня больше всего энергии в раздевалке, плюс я командный диджей. Но бывает, что кто-то придёт в прекрасном настроении и начинает зажигать остальных», — приводит слова Марковой «БО Спорт».

Напомним, 25 марта «Вакифбанк» стал обладателем Кубка Турции – 2026. Маркова признана MVP турнира. Для россиянки этот сезон – второй в составе турецкой команды.