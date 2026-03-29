«Заречье-Одинцово» вышло в финал Суперлиги, обыграв «Уралочку-НТМК»

«Заречье-Одинцово» вышло в финал Суперлиги, обыграв «Уралочку-НТМК»
Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» из Московской области обыграл команду «Уралочка-НТМК», представляющую Свердловскую область, в четвёртом матче полуфинала женской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:13, 25:12, 25:15).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 0
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Уралочка-НТМК: Шелковкина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Шнип

Счёт в серии между командами после этой игры составил 3-1 в пользу клуба из Московской области. Таким образом, «Заречье-Одинцово» выходит в финал Суперлиги этого сезона, где встретится с командой «Динамо-Ак Барс» из Казани.

Четвертьфинальные серии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершились 16 марта 2026 года. По их результатам в 1/2 финала вышли «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо» (Москва). Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Турнирная таблица плей-офф женской Суперлиги
«Заречье» пробилось в финал впервые за 17 лет! «Уралочка» была просто разгромлена
«Заречье» пробилось в финал впервые за 17 лет! «Уралочка» была просто разгромлена
