Результаты матчей плей-офф женской Суперлиги по волейболу 29 марта

Сегодня, 29 марта, продолжился раунд плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч серии 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Плей-офф, 1/2 финала. Результаты матчей 29 марта:

«Заречье-Одинцово» Московская область — «Уралочка-НТМК» Свердловская область — 3:0 (25:13, 25:12, 25:15). Счёт в серии — 3-1.

«Заречье-Одинцово» благодаря этой победе вышло в финал Суперлиги текущего сезона, где сразится с командой «Динамо-Ак Барс» из Казани, ранее обыгравшей московское «Динамо» (3-1 в серии).