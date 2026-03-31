Расписание матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу на 31 марта

Сегодня, 31 марта, продолжается раунд плей-офф волейбольной мужской Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся матч 1/4 финала и игра 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Плей-офф, 1/4 финала, 1/2 финала. Расписание матчей 31 марта (время московское):

15:00 «Локомотив» Новосибирск — «Белогорье» Белгород. Счёт в серии 1-1;
19:30 «Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва. 1-й матч.

Предварительный этап Суперлиги-2025/2026 завершился 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии). Его соперник в полуфинале текущего турнира как раз определится в паре «Локомотив» — «Белогорье».

Сетка плей-офф Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
