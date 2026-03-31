Новосибирский «Локомотив» вышел в полуфинал Суперлиги после победы над «Белогорьем»

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска вышел в полуфинал чемпионата России среди команд Суперлиги сезона-2025/2026, обыграв «Белогорье» в третьем матче четвертьфинала. Встреча завершилась со счётом 3:1 (21:25: 25:10, 25:22, 25:20).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 3-й матч
31 марта 2026, вторник. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Белогорье
Белгород
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев

Счёт в серии между командами после этого матча — 2:1 в пользу клуба из Новосибирска. В 1/2 финала соперником волейболистов «Локомотива» станет казанский «Зенит». Первый матч этой серии полуфинала состоится 3 апреля.

Вторая пара полуфиналистов — московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Оба клуба в своей серии ещё не сыграли ни одного матча. Их первая встреча состоится вечером во вторник, 31 марта.

Материалы по теме
Битва двух столиц. Кто победит в полуфинальной серии Суперлиги «Зенит» – «Динамо»?
Битва двух столиц. Кто победит в полуфинальной серии Суперлиги «Зенит» – «Динамо»?
