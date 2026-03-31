Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Санкт-петербургский «Зенит» уступил московскому «Динамо» в первом матче полуфинала ЧР
Мужской волейбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербург уступил московскому «Динамо» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась в пяти сетах со счётом 2:3 (25:17, 19:25, 22:25, 28:26, 13:15).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 1-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Середа, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Козловский, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Архипов, Литвиненко

Счёт в серии между командами теперь составляет 1-0 в пользу клуба из Москвы.

Второй парой полуфиналистов Суперлиги текущего сезона стали казанский «Зенит» Казань и «Локомотив» из Новосибирска. Первый матч серии между этими командами состоится 3 апреля.

Предварительный этап Суперлиги-2025/2026 завершился 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица мужской Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
Битва двух столиц. Кто победит в полуфинальной серии Суперлиги «Зенит» — «Динамо»?
