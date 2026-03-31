Санкт-петербургский «Зенит» уступил московскому «Динамо» в первом матче полуфинала ЧР

Мужской волейбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербург уступил московскому «Динамо» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась в пяти сетах со счётом 2:3 (25:17, 19:25, 22:25, 28:26, 13:15).

Счёт в серии между командами теперь составляет 1-0 в пользу клуба из Москвы.

Второй парой полуфиналистов Суперлиги текущего сезона стали казанский «Зенит» Казань и «Локомотив» из Новосибирска. Первый матч серии между этими командами состоится 3 апреля.

Предварительный этап Суперлиги-2025/2026 завершился 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).