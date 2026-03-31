«Фенербахче» расторг контракт с Эрвеном Нгапетом из-за курения — Sporx

Турецкий мужской волейбольный клуб «Фенербахче» расторг контракт с двукратным олимпийским чемпионом из Франции Эрвеном Нгапетом. Пресс-служба клуба в социальных сетях отмечает, что расставание со спортсменом произошло по взаимному соглашению.

Однако турецкие волейбольные СМИ, в частности Sporx, сообщают, что 35-летнего спортсмена застали за курением возле арены во время разминки команды перед матчем последнего тура Лиги Эфелер, где «Фенербахче» сыграл с «Гебзе». Фото курящего волейболиста вызвало критику болельщиков, что заставило клуб попрощаться с игроком.

Напомним, Нгапет вошёл в состав «Фенербахче» в декабре 2024 года. Ранее он также выступал в российской Суперлиге, где представлял «Кузбасс» в сезоне-2013/2014 и «Зенит-Казань» (2018-2021).