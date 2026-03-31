Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Фенербахче» расторг контракт с Эрвеном Нгапетом из-за курения — Sporx

«Фенербахче» расторг контракт с Эрвеном Нгапетом из-за курения — Sporx
Комментарии

Турецкий мужской волейбольный клуб «Фенербахче» расторг контракт с двукратным олимпийским чемпионом из Франции Эрвеном Нгапетом. Пресс-служба клуба в социальных сетях отмечает, что расставание со спортсменом произошло по взаимному соглашению.

Однако турецкие волейбольные СМИ, в частности Sporx, сообщают, что 35-летнего спортсмена застали за курением возле арены во время разминки команды перед матчем последнего тура Лиги Эфелер, где «Фенербахче» сыграл с «Гебзе». Фото курящего волейболиста вызвало критику болельщиков, что заставило клуб попрощаться с игроком.

Напомним, Нгапет вошёл в состав «Фенербахче» в декабре 2024 года. Ранее он также выступал в российской Суперлиге, где представлял «Кузбасс» в сезоне-2013/2014 и «Зенит-Казань» (2018-2021).

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android