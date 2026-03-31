Лазарева стала лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Турции, Федоровцева — вторая

29-летняя российская диагональная Анна Лазарева, выступающая за «Зерен Спор», стала лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Турции. Она набрала 506 очков.

После первого тура 1/2 финала Лазарева продолжает лидировать в рейтинге. На её счету 520 очков. На втором месте располагается ещё одна россиянка Арина Федоровцева, выступающая за «Фенербахче», у неё 515 очков. Третье место у полячки Юлии Щуровской — 495 очков.

В полуфинале «Зерен Спор» Анны Лазаревой и Светланы Гатиной играет с «Фенербахче» Арины Федоровцевой. Первый матч завершился со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 25:19) в пользу команды Федоровцевой.