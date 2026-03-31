Результаты матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу 31 марта

Сегодня, 31 марта, продолжились матчи плей-офф мужской Суперлиги по волейболу сезона-2025/2026. Состоялись встречи четвертьфинала и полуфинала чемпионата России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Плей-офф, 1/4 финала, 1/2 финала. Результаты матчей 31 марта.

1/4 финала. «Локомотив» Новосибирск -- «Белогорье» Белгород — 3:1 (21:25: 25:10, 25:22, 25:20). Счёт в серии — 2-1;

1/2 финала. «Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва — 2:3 (25:17, 19:25, 22:25, 28:26, 13:15). Счёт в серии — 0:1.

Победа «Локомотива» над «Белогорьем» вывела новосибирский клуб в полуфинал Суперлиги. Таким образом, в 1/2 финала «Локомотив» сыграет с «Зенитом» из Казани, а «Зенит» из Санкт-Петербурга сразится за выход в финал с московским «Динамо».