«Бились до крови». Вербов — о поражении от «Локомотива» в первом матче 1/2 финала ЧР

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал поражение своей команды в первом матче полуфинала мужского чемпионата России. Встреча с «Локомотивом» завершилась со счётом 3:2 (21:25, 25:22, 25:22, 22:25, 15:13) в пользу новосибирцев.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Бились до крови, как говорится. Илья сильно прямо ударился. Это говорит о стадии полуфинала, 100-процентной отдаче всех и каждого. Хороший, интересный был матч. Жалко, что проиграли, но мы ожидаем от этого противостояния именно такой битвы. С Казаченковым мы вроде как справились. Но потом вышел Раджаб и нам попортил нервы. Такое ощущение, что мы ничего не смогли ему противопоставить ни на блоке, ни в защите.

Где-то адреналин нам мешал, в какие-то моменты нам не хватило хладнокровия на приёме. Вы видите разницу – один-два мяча в каждой партии. Мы немножко в атаке не забили, немножко в приёме недоприняли и видим на табло поражение», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

