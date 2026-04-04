Константинов оценил игру «Локомотива» в победном матче с казанским «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов оценил игру команды в первом матче полуфинала чемпионата России с «Зенитом-Казань». Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 25:22, 25:22, 22:25, 15:13) в пользу новосибирцев.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«В Казани простых игр не бывает. Конечно, подача была важна. Но она не сыграла такую роль, как в матче регулярки, который мы здесь выиграли. Думаю, сегодня блок и съём определяли больше. Тот, кто проваливал съём, проигрывал партии. Очень ровненько всё, очень близко. Хорошо, что выиграли. Это длинная серия. Каких-то эйфорических ощущений не должно быть.

Сэма Деру помог сколько мог. И смягчил, и поднял защитку, и не ошибся в сложной ситуации, так что это тоже внесло свой плюс. Понятно, что он не готов физически полностью, но я вижу, что он прибавляет. Когда будет полностью готов, я не могу сказать. Но желание огромное у него», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

