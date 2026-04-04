Константинов оценил игру «Локомотива» в победном матче с казанским «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов оценил игру команды в первом матче полуфинала чемпионата России с «Зенитом-Казань». Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 25:22, 25:22, 22:25, 15:13) в пользу новосибирцев.

«В Казани простых игр не бывает. Конечно, подача была важна. Но она не сыграла такую роль, как в матче регулярки, который мы здесь выиграли. Думаю, сегодня блок и съём определяли больше. Тот, кто проваливал съём, проигрывал партии. Очень ровненько всё, очень близко. Хорошо, что выиграли. Это длинная серия. Каких-то эйфорических ощущений не должно быть.

Сэма Деру помог сколько мог. И смягчил, и поднял защитку, и не ошибся в сложной ситуации, так что это тоже внесло свой плюс. Понятно, что он не готов физически полностью, но я вижу, что он прибавляет. Когда будет полностью готов, я не могу сказать. Но желание огромное у него», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.