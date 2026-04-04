Российские волейболистки-юниорки выиграли первый матч на международной арене

Женская сборная России по волейболу U17 выиграла первый после допуска на международную арену матч. Соревнования состоялись в Италии в рамках международного турнира Cornacchia World Cup.

Соперницами россиянок стали представительницы клуба «Оэйраш» из Португалии. Команды сыграли в группе С. Встреча закончилась со счётом 2:0 (25:10, 25:13).

Турнир завершится в понедельник, 6 апреля.

Ранее, в декабре 2025 года, Международный олимпийский комитет (МОК) снял ограничения с молодых российских и белорусских спортсменов. Теперь юниоры вновь смогут участвовать в международных стартах с национальной символикой без дополнительных проверок.