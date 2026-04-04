Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Российские волейболистки-юниорки выиграли первый матч на международной арене

Комментарии

Женская сборная России по волейболу U17 выиграла первый после допуска на международную арену матч. Соревнования состоялись в Италии в рамках международного турнира Cornacchia World Cup.

Соперницами россиянок стали представительницы клуба «Оэйраш» из Португалии. Команды сыграли в группе С. Встреча закончилась со счётом 2:0 (25:10, 25:13).

Турнир завершится в понедельник, 6 апреля.

Ранее, в декабре 2025 года, Международный олимпийский комитет (МОК) снял ограничения с молодых российских и белорусских спортсменов. Теперь юниоры вновь смогут участвовать в международных стартах с национальной символикой без дополнительных проверок.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android