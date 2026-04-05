Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, продолжается раунд плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдёт первый матч серии за третье место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Плей-офф, серия за 3-е место. Расписание матчей 5 апреля (время московское):

14:00. «Уралочка-НТМК» – «Динамо» Москва.

Финалистами женской Суперлиги текущего сезона стали казанское «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово» из Московской области. Свою серию матчей команды начнут в понедельник, 6 апреля.

Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».