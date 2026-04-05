Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, продолжится раунд плей-офф волейбольной мужской Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится один матч 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Плей-офф, 1/2 финала. Расписание матчей 5 апреля (время московское):

17:00. «Зенит» Казань – «Локомотив» Новосибирск. Счёт в серии – 0-1.

В четвертьфинальной стадии казанский «Зенит» оказался сильнее «Новы» из Новокуйбышевска, а «Локомотив» в своей серии одолел «Белогорье». Вторую пару полуфиналистов составили московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит».