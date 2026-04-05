Российские волейболистки вышли в четвертьфинал юниорского турнира в Италии

Российские волейболистки молодёжной сборной U17 вышли в четвертьфинальную стадию международного турнира Cornacchia World Cup в Италии.

Соперницами россиянок в 1/8 финала стали представительницы местного клуба «Сан Вендемиано». Встреча команд закончилась со счётом 2:0 (25:6, 25:13). С кем сыграют волейболистки из России в следующей стадии, станет известно позднее.

Ранее россиянки обыграли португальский клуб «Оэйраш» (25:10, 25:13), что стало их первой победой в дебютном матче после выхода на международную арену.

Напомним, в декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) снял ограничения с российских и белорусских юниоров. Волейболистки выступают под флагом страны.