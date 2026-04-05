Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» в первом матче серии за бронзу Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» в первом матче серии за бронзу Суперлиги
Комментарии

Женский волейбольный клуб «Динамо» Москва обыграл команду «Уралочка-НТМК», представляющую Свердловскую область, в первом матче серии за бронзовые медали чемпионата России среди команд женской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 2:3 (25:19, 14:25, 19:25, 25:23, 11:15).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 1-й матч
05 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Уралочка-НТМК: Сорокина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

Теперь счёт в серии между клубами составляет 0-1 в пользу команды из Москвы.

Финалистами женской Суперлиги текущего сезона стали казанское «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово» из Московской области. Свою серию матчей команды начнут в понедельник, 6 апреля.

Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив», обыгравший в финале «Динамо-Ак Барс».

Сетка плей-офф женской Суперлиги
Материалы по теме
Кто станет новым чемпионом? Всё, что нужно знать о финальных сериях женской Суперлиги
Кто станет новым чемпионом? Всё, что нужно знать о финальных сериях женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android