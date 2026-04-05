Московское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» в первом матче серии за бронзу Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо» Москва обыграл команду «Уралочка-НТМК», представляющую Свердловскую область, в первом матче серии за бронзовые медали чемпионата России среди команд женской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 2:3 (25:19, 14:25, 19:25, 25:23, 11:15).

Теперь счёт в серии между клубами составляет 0-1 в пользу команды из Москвы.

Финалистами женской Суперлиги текущего сезона стали казанское «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово» из Московской области. Свою серию матчей команды начнут в понедельник, 6 апреля.

Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив», обыгравший в финале «Динамо-Ак Барс».