Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Зенит-Казань» сравнял счёт в серии с «Локомотивом» в 1/2 финала плей-офф Суперлиги

Комментарии

Волейболисты «Зенита-Казань» (Казань) одержали победу над новосибирским «Локомотивом» и сравняли счёт в полуфинальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (25:18, 18:25, 25:22, 27:25).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 2-й матч
05 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Феоктистов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Плей-офф, полуфинал:

«Зенит-Казань» Казань – «Локомотив» Новосибирск — 3:1 (25:18, 18:25, 25:22, 27:25). Счёт в серии – 1:1.

Предварительный этап Суперлиги-2025/2026 завершился 14 марта 2026 года. Победу в четвертьфинальных сериях плей-офф одержали «Зенит-Казань» (Казань), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва) и «Локомотив» (Новосибирск). В финал выйдут команды, одержавшие три победы в серии.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Сетка плей-офф Суперлиги-2025/2026
Календарь плей-офф Суперлиги-2025/2026
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android