«Зенит-Казань» сравнял счёт в серии с «Локомотивом» в 1/2 финала плей-офф Суперлиги

Волейболисты «Зенита-Казань» (Казань) одержали победу над новосибирским «Локомотивом» и сравняли счёт в полуфинальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (25:18, 18:25, 25:22, 27:25).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Плей-офф, полуфинал:

«Зенит-Казань» Казань – «Локомотив» Новосибирск — 3:1 (25:18, 18:25, 25:22, 27:25). Счёт в серии – 1:1.

Предварительный этап Суперлиги-2025/2026 завершился 14 марта 2026 года. Победу в четвертьфинальных сериях плей-офф одержали «Зенит-Казань» (Казань), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва) и «Локомотив» (Новосибирск). В финал выйдут команды, одержавшие три победы в серии.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).