Терзич объяснил, почему «Уралочка» не смогла выйти в финал чемпионата России

Терзич объяснил, почему «Уралочка» не смогла выйти в финал чемпионата России
Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич объяснил, почему «Уралочка-НТМК» не смогла выйти в финал женского чемпионата России. Команда из Свердловской области уступила «Заречью» (1-3 в серии) в полуфинале турнира и борется с московским «Динамо» за бронзу.

«Мне кажется, они раньше прошли свой пик. Знаете, очень тяжело держать высокий уровень на протяжении всего сезона. А они очень хорошо прошли регулярный чемпионат. У нас было два поражения во втором круге, другие команды тоже проигрывали, а «Уралочка» выиграла все матчи! То есть они провели очень затяжной отрезок без спадов.

Думаю, после регулярного чемпионата они немного упали и просто не смогли сыграть так, как умеют. Жалко. Ну, что поделать – так бывает», – приводит слова Терзича «Спорт Бизнес Online».

