Терзич назвал главную силу и козырь «Заречья» — соперника «Динамо-Ак Барс» по финалу ЧР

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич назвал главную силу и козырь «Заречья-Одинцово». Клуб из Подмосковья стал соперником его команды в финале чемпионата России. Серия стартует 6 апреля.

«В командной игре. Я не могу сказать, что у них есть игроки, которые в одиночку могут решить игру. Но командная игра отличная. Видно, что Константин Ушаков сделал хорошую работу. У них все знают, кто и где стоит на площадке, куда перемещаться, когда и как помогать. Это самая большая сила команды.

И, конечно, связующая, которая отличается от других в России. Она играет быстрее, много использует пайп, с центральными часто играет. В январе-феврале у «Заречья» был спад, но сейчас они показывают свою самую лучшую игру.

Козырь «Заречья»? Атака с хорошего приёма. У них очень хороший процент реализации таких моментов. Поэтому наша задача – затруднять приём», – приводит слова Терзича «Спорт Бизнес Online».