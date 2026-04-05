Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Терзич назвал главную силу и козырь «Заречья» — соперника «Динамо-Ак Барс» по финалу ЧР

Терзич назвал главную силу и козырь «Заречья» — соперника «Динамо-Ак Барс» по финалу ЧР
Комментарии

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич назвал главную силу и козырь «Заречья-Одинцово». Клуб из Подмосковья стал соперником его команды в финале чемпионата России. Серия стартует 6 апреля.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 1-й матч
06 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Заречье-Одинцово
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В командной игре. Я не могу сказать, что у них есть игроки, которые в одиночку могут решить игру. Но командная игра отличная. Видно, что Константин Ушаков сделал хорошую работу. У них все знают, кто и где стоит на площадке, куда перемещаться, когда и как помогать. Это самая большая сила команды.

И, конечно, связующая, которая отличается от других в России. Она играет быстрее, много использует пайп, с центральными часто играет. В январе-феврале у «Заречья» был спад, но сейчас они показывают свою самую лучшую игру.

Козырь «Заречья»? Атака с хорошего приёма. У них очень хороший процент реализации таких моментов. Поэтому наша задача – затруднять приём», – приводит слова Терзича «Спорт Бизнес Online».

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android