Главный тренер «Динамо-Ак Барс» и сборной Сербии Зоран Терзич рассказал, какими игроками восхищается прямо сейчас.

«Среди них две россиянки – Марина Маркова и Арина Федоровцева. Есть ещё одна, но она почему-то мало играет в последние годы – бразильянка Ана Кристина, принимающая «Фенербахче». Очень-очень хороший игрок, она должна стать одним из лучших игроков мира.

Почему не отметил сербских игроков? Бошкович – уже легенда мирового волейбола. Я хотел отметить новое поколение игроков, которое помладше. Мне всегда нравилось работать с молодыми. Если я видел талант, то всегда давал шанс и пытался раскрыть потенциал, даже если игроку всего 16-18 лет», – приводит слова Терзича «Спорт Бизнес Online».