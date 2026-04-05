Результаты матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу на 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, продолжился раунд плей-офф волейбольной мужской Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Плей-офф, 1/2 финала. Результаты матчей 5 апреля:

«Зенит-Казань» Казань — «Локомотив» Новосибирск — 3:1 (25:18, 18:25, 25:22, 27:25). Счёт в серии — 1-1.

В четвертьфинальной стадии казанский «Зенит» оказался сильнее «Новы» из Новокуйбышевска, а «Локомотив» в своей серии одолел «Белогорье». Вторую пару полуфиналистов составили московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит».