Воронкова стала чемпионкой Китая в составе «Шанхая»

30-летняя российская доигровщица Ирина Воронкова стала чемпионкой Китая в составе волейбольного клуба «Шанхай». Это первая победа команды в национальном чемпионате за 25 лет. В последний раз «Шанхай» становился чемпионом в 2001 году.

В финальной серии команда Воронковой сыграла с «Цзянсу». Первый матч остался за соперником – 3:0 в пользу «Цзянсу». Вторая и третья встречи завершились победой «Шанхая» со счётом 3:0.

Напомним, Воронкова перешла в китайский клуб после победы «Локомотива» в чемпионате России. Доигровщица играла за «Локомотив» с 2018 по 2022 год, а также с 2024-го по 2025-й. Ранее она также выступала за турецкий «Экзачибаши».