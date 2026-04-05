Результаты матчей плей-офф женской Суперлиги по волейболу на 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, продолжился плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся первый матч серии за бронзовые медали турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Плей-офф, серия за 3-е место. Результаты матчей 5 апреля:

«Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Динамо» Москва — 2:3 (25:19, 14:25, 19:25, 25:23, 11:15). Счёт в серии — 0-1.

В полуфинале плей-офф «Уралочка-НТМК» проиграла серию подмосковному «Заречью-Одинцово» со счётом 1-3, а «Динамо» с таким же счётом уступило казанскому «Динамо-Ак Барс».