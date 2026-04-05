Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Больше решала подача». Пламен Константинов — о втором матче серии с «Зенитом-Казань»

Комментарии

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение команды во втором матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026 с «Зенитом-Казань». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 18:25, 25:22, 27:25) в пользу казанского клуба.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 2-й матч
05 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Феоктистов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Сегодня больше подача решала. В первой партии мы не отвечали, они подавали. Как только выровняли ситуацию, игра стала равной. Больше риска было с обеих сторон. Команды подавали лучше, давили больше. «Зенит» однозначно подавал лучше, чем в первой игре.

Мы можем сожалеть о трёх-четырёх моментах в концовке четвёртого сета. Проигрывали очень лёгкие ситуации. За такие мелочи ты обычно платишь в играх с таким соперником.

Обе команды бьются за каждый мяч, за каждую партию. Едем в Новосибирск. У кого будет более холодная голова, тому, наверное, удастся выйти вперёд», – передаёт слова Константинова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android