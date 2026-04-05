Вербов: для меня «Локомотив» как был, так и остаётся претендентом номер один на золото

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу команды над новосибирским «Локомотивом» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 18:25, 25:22, 27:25) в пользу казанского клуба. Счёт в серии — 1-1.

«В первую очередь хочу сказать про соперника, про Новосибирск. Часто слышу о том, что нам с ними неудобно играть, но дело в том, что уровень команды такой. Я вспоминаю ещё в начале сезона, как мы с ними играли, для меня лично «Локомотив» как был, так и остаётся претендентом номер один на золото. Сегодня мы выдержали, переломили эту игру. Ребята настоящие герои, с обеих сторон. Но когда смотришь на это качество игры – это просто какой-то нереальный уровень.

И они себя чувствуют достаточно свободно, потому что для них уже и попадание в четвёрку – достойный результат. И игра теперь будто бы фаворитом, хотя я не знаю, кого считать в нашей паре фаворитом, с учётом того, как игры складываются по сезону. И они не то что нас не боятся, а как будто бы даже нас ждут. Важно, что в какой-то момент мы наступили себе на горло, переломили игру», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.