Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Вербов: для меня «Локомотив» как был, так и остаётся претендентом номер один на золото

Комментарии

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу команды над новосибирским «Локомотивом» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 18:25, 25:22, 27:25) в пользу казанского клуба. Счёт в серии — 1-1.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 2-й матч
05 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Феоктистов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«В первую очередь хочу сказать про соперника, про Новосибирск. Часто слышу о том, что нам с ними неудобно играть, но дело в том, что уровень команды такой. Я вспоминаю ещё в начале сезона, как мы с ними играли, для меня лично «Локомотив» как был, так и остаётся претендентом номер один на золото. Сегодня мы выдержали, переломили эту игру. Ребята настоящие герои, с обеих сторон. Но когда смотришь на это качество игры – это просто какой-то нереальный уровень.

И они себя чувствуют достаточно свободно, потому что для них уже и попадание в четвёрку – достойный результат. И игра теперь будто бы фаворитом, хотя я не знаю, кого считать в нашей паре фаворитом, с учётом того, как игры складываются по сезону. И они не то что нас не боятся, а как будто бы даже нас ждут. Важно, что в какой-то момент мы наступили себе на горло, переломили игру», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Вот это поворот! «Локомотив» победил «Зенит-Казань» в первом матче полуфинала Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android