Вербов: попытались почувствовать себя андердогами, надо пытаться как-то за ними угнаться

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов рассказал, за счёт чего его игрокам удалось одержать победу во втором матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026 с новосибирским «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 18:25, 25:22, 27:25) в пользу казанского клуба. Счёт в серии — 1-1.

«Мы попытались абстрагироваться от ситуации в серии. Почувствовать себя Новосибирском, андердогами. Они нас обыгрывают, давайте попробуем не идти за победой, а попробуем просто поиграть в волейбол. Сконцентрированы не на результате, а волейболе. Даже если мы проиграем, не произойдёт ничего страшного. Мы провели огромный объём работы, отдали всё, и будет обидно, если мы не оставим частичку души.

Мы легко могли сегодня проиграть, как позавчера могли выиграть. И это было бы нормально, моё внутреннее состояние никак бы не изменилось. Потому что я понимаю, кому мы бы проиграли, что мы для этого сделали. Может быть, была разве что небольшая обида на результат в четвёртой партии, в доигровках могли сыграть чуть спокойнее, не доводить до нервов.

Впереди часов 20 видеоанализа, забыть про сон. До этого мы всегда имели преимущество, а здесь ты понимаешь, что не то что преимущество, здесь надо карабкаться, надо пытаться за ними как-то угнаться. И после этой победы работы не меньше, в Новосибирске будет битва», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.