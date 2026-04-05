Вербов: для нашей команды даже выход в финал — нечто обычное, все к этому приучены

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов оценил победу команды над новосибирским «Локомотивом» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026 со счётом 3:1 (25:18, 18:25, 25:22, 27:25), отметив, что команда сконцентрирована на победе в чемпионате. Счёт в серии — 1-1.

«Это просто вау. Сил затратили уйму, сравняли счёт. В первом матче мы допускали ошибки, невынужденные, все, конечно, понимают, что для нашей команды есть только одно место. Выход в полуфинал, даже выход в финал – для нас всё это не радостное событие, а нечто обычное. Мы думаем только об одной цели, все к этому приучены, но мы понимаем, что это за стадия сейчас и кто стоит напротив нас. Понимаем, как никто другой, там суперкоманда. И то, как летит подача, ещё нашими мячами, которые помедленнее будут, чем Mikasa. Страшно подумать, как бы летали здесь мячи Mikasa, под потолок. Приятно победить такую команду, большая заслуга Новосибирска, принять их подачи было невозможно, что не сказать про первый матч.

Если у Новосибирска есть приём, с ними играть не то что сложно, невозможно. Не понимаешь, как их вообще победить. Просто сжали зубы, проявили характер. Нас в Новосибирске ждёт настоящий ад, хорошо хоть едем минимум на два матча. Новосибирская публика заслужила этот праздник. Будем держаться. Ради этих эмоций ты и живёшь. Понятно, что победы победами, они тоже всегда приятны. Когда ты провёл огромную работу, долгую работу и побеждаешь – это всегда радостно. Но сегодня особенно радостно от качества игры обеих команд. Редко, когда бывают матчи такого качества. Проиграли бы, также был бы доволен такой игрой», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.