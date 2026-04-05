Волков – о полуфинале с «Локомотивом»: не знаю вообще, фавориты ли мы в этой серии?
Доигровщик волейбольного клуба «Зенит-Казань» Дмитрий Волков прокомментировал победу команды во втором матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026 с новосибирским «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 18:25, 25:22, 27:25) в пользу казанского клуба. Счёт в серии — 1-1.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 2-й матч
05 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Феоктистов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Что в прошлом матче, что в этом решают мелочи. Пару мячей либо в их пользу, либо в нашу. Команды достойны друг друга, тяжело против них играть. Сегодня мы были чуть лучше, чуть удачливее. Много эмоций, но и усталость уже играет свою роль. Не корил себя за неудачные отрезки, нужно сразу переключаться. Рискнул – не получилось, бывает. У Новосибирска стиль отодвигать от сетки, монстры в краях, по центру. Приходится искать варианты.

История знает разные варианты, когда и с 0-2 отыгрывались, поэтому не держали счёт в серии в голове. Играем каждый матч, каждую партию с нуля, стараемся. Другой момент, что может не получиться так, как мы хотели. Но мы всегда отдаёмся на все 100%. Новосибирск – отличная команда, по чемпионату мы им проигрываем. Не знаю вообще, фавориты ли мы в этой серии? Так что понимали, что можем им проиграть. Две хорошие, равные команды. Исторически тяжело против них играем, всегда идёт подача», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Вот это поворот! «Локомотив» победил «Зенит-Казань» в первом матче полуфинала Суперлиги
Вот это поворот! «Локомотив» победил «Зенит-Казань» в первом матче полуфинала Суперлиги
