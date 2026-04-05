Волков – о полуфинале с «Локомотивом»: не знаю вообще, фавориты ли мы в этой серии?

Доигровщик волейбольного клуба «Зенит-Казань» Дмитрий Волков прокомментировал победу команды во втором матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026 с новосибирским «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 18:25, 25:22, 27:25) в пользу казанского клуба. Счёт в серии — 1-1.

«Что в прошлом матче, что в этом решают мелочи. Пару мячей либо в их пользу, либо в нашу. Команды достойны друг друга, тяжело против них играть. Сегодня мы были чуть лучше, чуть удачливее. Много эмоций, но и усталость уже играет свою роль. Не корил себя за неудачные отрезки, нужно сразу переключаться. Рискнул – не получилось, бывает. У Новосибирска стиль отодвигать от сетки, монстры в краях, по центру. Приходится искать варианты.

История знает разные варианты, когда и с 0-2 отыгрывались, поэтому не держали счёт в серии в голове. Играем каждый матч, каждую партию с нуля, стараемся. Другой момент, что может не получиться так, как мы хотели. Но мы всегда отдаёмся на все 100%. Новосибирск – отличная команда, по чемпионату мы им проигрываем. Не знаю вообще, фавориты ли мы в этой серии? Так что понимали, что можем им проиграть. Две хорошие, равные команды. Исторически тяжело против них играем, всегда идёт подача», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.