Расписание матчей плей-офф женской Суперлиги по волейболу на 6 апреля

Сегодня, 6 апреля, продолжается раунд плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдёт первый матч финальной серии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Плей-офф, финальная серия. Расписание матчей на 6 апреля (время московское):

19:00. «Динамо-Ак Барс» Казань — «Заречье-Одинцово» Московская область.

Счёт в серии между командами — 0-0.

За третье место в женской Суперлиге текущего сезона сражаются «Уралочка-НТМК» из Свердловской области и московское «Динамо». Счёт в серии между ними — 1-0 в пользу команды из Москвы.