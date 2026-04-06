Кто победит в финальной серии женской Суперлиги по волейболу?

Сегодня, 6 апреля, продолжается раунд плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдёт первый матч финальной серии турнира между казанским «Динамо-Ак Барс» и «Заречьем-Одинцово» из Московской области.

В полуфинальной серии «Динамо-Ак Барс» было сильнее московского «Динамо» (3-1). «Заречье-Одинцово» с таким же счётом обыграло «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга.

Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив». В текущем розыгрыше Суперлиги клуб из Калининграда проиграл на стадии 1/4 финала плей-офф «Заречью-Одинцово» (1-2 в серии).