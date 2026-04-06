Молодёжная сборная России по волейболу вышла в финал международного турнира в Италии

Российские волейболистки молодёжной сборной U17 вышли в финальную стадию международного турнира Cornacchia World Cup в Италии.

Соперницами россиянок в 1/2 финала стали представительницы немецкого клуба «Фербанд Берлин». Встреча команд закончилась со счётом 2:0 (25:13, 25:14). С кем сыграют волейболистки из России в заключительном матче турнира, станет известно позднее.

На пути к финалу россиянки также обыгрывали в стадии 1/8 португальский клуб «Оэйраш» (25:10, 25:13) и итальянский «Сан Вендемиано» (25:6, 25:13) в четвертьфинале.

Напомним, в декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) снял ограничения с российских и белорусских юниоров. Волейболистки выступают под флагом страны.