Российские волейболистки-юниорки выиграли международный турнир в Италии под флагом страны

Российские волейболистки-юниорки выиграли международный турнир в Италии под флагом страны
Российские волейболистки молодёжной сборной U17 стали победительницами международного турнира Cornacchia World Cup в Италии.

Соперницами россиянок в 1/2 финала стали представительницы местного клуба «Арджентарио». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:6, 25:12, 25:7).

На пути к финалу россиянки также обыгрывали в стадии 1/8 финала португальский клуб «Оэйраш» (25:10, 25:13), итальянский «Сан-Вендемиано» (25:6, 25:13) в четвертьфинале, а в полуфинале одержали победу над немецким «Фербанд Берлин» (25:13, 25:14).

Напомним, в декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) снял ограничения с российских и белорусских юниоров. Волейболистки выступают под флагом страны.

Материалы по теме
В финале Суперлиги сыграют «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово». Кто станет чемпионом?
В финале Суперлиги сыграют «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово». Кто станет чемпионом?
