Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Заречье-Одинцово» в первом матче финала Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» повёл в серии с командой «Заречье-Одинцово» в рамках финала чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги.

На домашней площадке в Казани «Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1 (25:17, 23:25, 25:13, 25:23). Теперь счёт в финальной серии стал 1-0 в пользу казанской команды.

Отметим, что теперь счёт личных встреч между клубами – 31-3 в пользу «Динамо-Ак Барс».

В полуфинальной серии Суперлиги-2025/2026 «Динамо-Ак Барс» было сильнее московского «Динамо» (3-1). «Заречье-Одинцово» с таким же счётом одолело «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга.

Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив». В текущем розыгрыше Суперлиги клуб из Калининграда уступил на стадии 1/4 финала плей-офф «Заречью-Одинцово».