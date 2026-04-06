Динамо Ак Барс — Заречье Одинцово, результат матча 6 апреля 2026, счет 3:1, финал чемпионата России

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Заречье-Одинцово» в первом матче финала Суперлиги
Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» повёл в серии с командой «Заречье-Одинцово» в рамках финала чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 1-й матч
06 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

На домашней площадке в Казани «Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1 (25:17, 23:25, 25:13, 25:23). Теперь счёт в финальной серии стал 1-0 в пользу казанской команды.

Отметим, что теперь счёт личных встреч между клубами – 31-3 в пользу «Динамо-Ак Барс».

В полуфинальной серии Суперлиги-2025/2026 «Динамо-Ак Барс» было сильнее московского «Динамо» (3-1). «Заречье-Одинцово» с таким же счётом одолело «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга.

Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив». В текущем розыгрыше Суперлиги клуб из Калининграда уступил на стадии 1/4 финала плей-офф «Заречью-Одинцово».

Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
Live
«Динамо-Ак Барс» начало с победы финал Суперлиги. Команда Терзича была хороша!
